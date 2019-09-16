Новосибирск, , 08:53 — REGNUM В Новосибирской области будет увеличен размер поддержки организаций, ведущих торговлю в отдалённых сёлах. Такое решение озвучено сегодня, 16 сентября, на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Понимая социальную значимость процесса обеспечения населения качественными продуктами питания по приемлемым ценам, Новосибирская область ежегодно планирует в своём бюджете средства на поддержку организаций, ведущих торговлю в отдалённых и малых населённых пунктах, — отметил губернатор области Андрей Травников. — Именно поэтому на 2019 год было принято решение увеличить сумму поддержки организаций, осуществляющих торговлю на сельских территориях».

На текущий год финансирование по данному направлению увеличится до 21 млн рублей.

Как уточнили в администрации Новосибирской области, с января по август уже предоставлено 85 субсидий — на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в отдалённые сёла. Выделенная на это сумма составила 12,5 млн рублей.

Бесперебойное снабжение позволят снабжать в том числе продуктами питания жителей 423 населённых пунктов, которые находятся далее 11 км от районных центров.

В июне 2019 года были внесены изменения в действующий порядок предоставления субсидий на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в отдалённые сёла. Так, предельная величина субсидии увеличена до 500 тыс. рублей.

Кроме того предоставление субсидии на компенсацию части расходов на приобретение автолавок предлагается осуществлять в рамках программы «Развитие торговли на территории Новосибирской области на 2020−2025 годы». Минпромторг региона направил в Минфин области обоснование дополнительных затрат, в том числе на реализацию нового вида поддержки, в размере трёх млн рублей в год. Считается, что это позволит создать условия для обеспечения товарами и продуктами жителей 333 населённых пунктов, в которых отсутствует стационарная торговля.

Согласно официальным данным, на территории Новосибирской области торговлю осуществляют 34 тыс. объектов потребительского рынка, в том числе 12,2 тыс. стационарных розничных предприятий, 2,6 тыс. предприятий общественного питания, 1,1 тыс. предприятий оптовой торговли и около 4,4 тыс. нестационарных объектов.

Доля торговли в валовом региональном продукте региона — 15,5%.