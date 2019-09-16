Сидней, Австралия, , 08:54 — REGNUM Автопроизводитель Volkswagen выплатит многомиллионную компенсацию по коллективным искам, связанным со скандалом относительно выбросов дизельного топлива. Скандал с выбросами вредных веществ дизелями в атмосферу затронул около 100 000 автомобилей марок Volkswagen, Audi и Skoda в Австралии (11 миллионов по всему миру). Об этом 16 сентября передает агентство Australian Associated Press.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

Владельцы Volkswagen, Audi и Skoda смогут получить в качестве компенсации средства за каждый автомобиль, не соответствующий экологическим стандартам. В зависимости от числа заявителей, исковая сумма может возрасти до $127 млн долларов. В эту сумму не включены судебные издержки, которые будут оплачены дополнительно.

Дизельный скандал произошел в 2015 году, когда оказалось, что автомобили концерна Volkswagen оснащены программным обеспечением, позволяющим занижать содержание вредных веществ в выхлопных газах. Вследствие этого создавалась видимость соответствия автомобилей экологическим стандартам, тогда как уровень загрязнения воздуха в разу превышал установленные нормы.

Главный адвокат со стороны потерпевших Джулиан Шиммель сказал, что «решение о выплате компенсаций стало важным шагом в обеспечении справедливости… для автомобилистов, которые… были финансово затронуты проблемой выбросов дизельного топлива».

Детали дела, рассмотренного федеральным судом Сиднея, пока не разглашаются.