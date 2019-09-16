Ереван, , 08:31 — REGNUM Промышленность Армении испытывает дефицит кредитования, 16 сентября сообщает газета «168 жам».

По данным издания, хотя потоки кредитного капитала «достаточно активны», они в основном остаются за пределами реального сектора экономики.

Издание отмечает, что кредитные вложения в промышленность, значительно сокращаются. Если в июле прошлого года кредитный портфель банков отрасли достигал 540 млрд драм (73 млрд рублей), то в том же месяце этого года он составил 477 млрд драм (64 млрд рублей). Сокращение произошло более чем на 11%. Доступность кредитного капитала также низка в сельском хозяйстве.

По данным газеты, несмотря на то, что официальная инфляция в Армении низкая, в товарном секторе экономики наблюдаются высокие темпы роста цен. Цены на товары будут продолжать расти из-за новых ставок акцизного налога, вступающих с начала 2020 года.