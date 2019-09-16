Магадан, Магаданская область, , 08:27 — REGNUM Власти Магаданской области отдали на обсуждение депутатов законопроект о повышении транспортного налога, инициатором которого стал губернатор региона Сергей Носов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По законопроекту предлагается с 1 января 2020 года увеличить размеры налоговых ставок транспортного налога по отдельным видам транспорта. Это позволит привлечь в бюджет Колымы 106 млн рублей.

Так, например, согласно законопроекту, ставка налога на автомобиль до 100 л. с. увеличится с 7 рублей до 12 рублей, свыше 100 л. с. до 150 л. с. — с 10 рублей до 20 рублей, свыше 150 л. с. до 200 л. с. включительно — с 15 рублей до 30 рублей, свыше 200 л. с. до 250 л. с. — с 23 рублей до 46 рублей, свыше 250 л. с. — с 45 рублей до 90 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, долги по транспортному налогу за 2018 год в среднем составили около 30% от объёма годовых начислений.