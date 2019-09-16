Москва, , 08:21 — REGNUM Роспотребнадзор провёл горячую линию по вопросам размещения (выкладки) молочной продукции без заменителя молочного жира. Треть граждан РФ (32%) заявили о несоблюдении новых правил в торговых точках, сообщается на сайте ведомства.

Молоко. Творог DianaLavrova

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40% позвонивших просили разъяснить, как выбирать молочную продукцию без заменителя молочного жира, 21% — что означает аббревиатура БЗМЖ, которая появилась на ценниках в магазинах.

Жаловались на несоблюдение порядка выкладки молочной продукции и на отсутствие информационной надписи «Продукция без заменителя молочного жира 14% и 17% протребителей соответственно.

Большинство обращений на горячую линию Роспотребнадзора поступило 30−60 лет (44%), меньше всего от мужчин до 30 лет (3,7%).

Как сообщало ИА REGNUM, горячая линия по вопросам выкладки молочной продукции по новым правилам прошла 12 по 25 августа.

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