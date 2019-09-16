Москва, , 08:14 — REGNUM «Аэрофлот» в ближайшее время может подписать контракт на приобретение 22 российских самолетов Sukhoi Superjet 100, заявил в интервью РБК глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Sukhoi SuperJet (SSJ-100) Anton Bannikov

«Мы сейчас договорились и, надеюсь, в ближайшее время подпишем с «Аэрофлотом» контракт на 22 самолета», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ранее заявили, что планы по развитию семейства самолётов Sukhoi SuperJet, в том числе его укороченной коммерческой версии на 75 мест, остаются в силе. Версию SSJ-100 на 75 мест начали разрабатывать в феврале 2018 года, предварительную заявку на сто таких самолётов подала авиакомпания S7.

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