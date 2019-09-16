Сеул, , 08:15 — REGNUM Япония, лидирующая в течение последних десяти лет на рынке импортного пива Южной Кореи, опустилась на тринадцатое место из-за продолжающегося бойкота японской продукции. Об этом сообщает Yonhap News о ссылкой на представителей Таможенной службы.

Согласно опубликованным данным, в августе 2019 года объем импортного пива из Японии в Южную Корею составил $223 тыс. По состоянию на июль текущего года, объем импорта японского пива составил $4,34 млн, что позволило занять японским производителям третье место на рынке после Бельгии и США.

Однако в августе, продукция пивоваренных заводов Японии опустилась на 13-е место после французского (10-е место, $297 тыс.), мексиканского (11-е место, $255 тыс.) и гонконгского пива (12-место, $244 тыс.)

В августе 2019 году первенство на рынке импортного пива Южной Кореи занял Китай с показателем $4,62 млн. Известно, что в свете последних событий, популярность китайского пива возросла, в частности из-за бренда Tsingtao.

Стоит отметить, что на втором месте оказались Нидерланды ($4,3 млн), на третьем — Бельгия ($3,77 млн), четвертом — США ($3,46 млн). В десятку также вошли Польша, Германия, Ирландия, Дания и Чехия.

Специалисты отметили, что общий импорт пива в Южную Корею сократился на 14,5% и составил $24,16 млн.