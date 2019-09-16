Москва, , 08:06 — REGNUM Московский арбитраж 25 октября 2019 года начнёт рассматривать иск ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» в лице ЦБ РФ к бывшим топ-менеджерам и совладельцу банка на сумму 289,52 млрд рублей. Одновременно с этим ответчики попытались снять обеспечительные меры в виде ареста имущества, но суд оставил вердикт первой инстанции в силе до вынесения решения по основному спору, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банк Открытие Well-liked

Иск был подан 2 июля 2019 года. Ответчиками выступают бывшие члены совета директоров Геннадий Жужлев, Елена Будник, экс-президент Рубен Аганбегян, бывший председатель правления Евгений Данкевич, основатель банка Вадим Беляев и АО «Открытие холдинг». Последнее до перехода банка к регулятору было одним из основных акционеров.

24 июля 2019 года по делу были приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества фигурантов-физлиц в пределах суммы иска «за исключением 80% ежемесячной заработной платы». В части требования об аресте имущества, что было у ответчиков «в течение шести месяцев, предшествующих дате принятия Банком России решения о назначении временной администрации — 29.08.2017 года на праве собственности», суд отказал.

Во время слушаний данного ходатайства стало известно, что ранее принадлежащая Елене Будник квартира на Тверской в Москве в конце января 2019 году перешла к её супругу, а также уточнялось, что «ответчиками в период 2017—2018 годов закрыты счета в ПАО ФК «Открытие», а ответчик Данкевич Е. Л. объявлен в международный розыск». Отменить арест фигуранты иска не смогли. 10 сентября апелляционная инстанция отказала в удовлетворении жалобы.

Основной спор суд планирует начать разбирать 25 октября.

Напомним, в банке, созданном в декабре 1992 года, с 2017 года работала введённая ЦБ РФ временная администрация. Её ввели для предупреждения банкротства банка и повышения его финансовой устойчивости. В начале июля 2019 года регулятор сообщил о завершении данных мер, а также планах в 2021 году реализовать часть акций. Их количество определят позднее «с учётом конъюнктуры рынка и результатов деятельности».

Для справки: у банка свыше десятка филиалов, в том числе в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Греции. На июль 2019 года 99,9% акций банка принадлежат ЦБ РФ. По объёму активов ПАО в первой десятке российских банков.