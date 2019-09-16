Москва, , 07:53 — REGNUM Самую большую долю семейного бюджета на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) тратят в Камчатском крае и Магаданской области (до 14%), меньше всего — в Ингушетии и Дагестане (до 5%), свидетельствуют данные рейтинга «РИА Новости».

Оплата ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что в среднем российские семьи тратят 9,6% своего бюджета на ЖКУ — порядка 4,4 тыс. рублей в месяц, это на 4% больше, чем в 2017 году.

В денежном выражении в Камчатском крае расходы на ЖКУ составляют более 9,7 тыс. рублей, в Дагестане — чуть более 2,4 тыс. рублей.

По словам экспертов, позиции регионов России в рейтинге обусловлены уровнем тарифов, доходов, природно-географическими причинами и долей населения, проживающего в квартирах.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир», самая главная проблема в системе ЖКХ, которая вызывает беспокойство граждан, — это качество услуг персонала и управляющих компаний (21%).

На втором месте — состояние водопроводных сетей (15%), на третьем — системы отопления (10%). Также граждане недовольны состоянием канализационных систем (9%) и электросетей (8%).

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