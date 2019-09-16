Москва, , 07:33 — REGNUM Наиболее высокооплачиваемой вакансией в России является механик по ремонту оборудования на рыболовном судне. Такому специалисту предлагают зарплату в размере 430 тыс. рублей в месяц, пишут 16 сентября «Известия» со ссылкой на документ Минтруда.

Далее идут пилот воздушного судна и начальник участка в отрасли угледобывающей промышленности с зарплатой 330 тыс. рублей в месяц. Коммерческому директору в сфере торговли и заведующему гостиницей предлагают по 290 тыс. рублей, программисту в отрасли нефтегазовой промышленности — 270 тыс. рублей, спортсмену-инструктору — 250 тыс. рублей, шеф-повару — 230 тыс. рублей.

Замыкают топ-10 машинист горных выемочных машин (225 тыс. рублей) и сварщик (210 тыс. рублей). Данные приведены за шесть месяцев 2019 года.

По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, у 45% работающих жителей России — сидячая работа, а у 44% — физическая. Еще 8% ответили, что их работа и сидячая, и физическая (ВЦИОМ).

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