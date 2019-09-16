Москва, , 07:32 — REGNUM По итогам августа 2019 года в РФ было реализовано 1473 новых мотоциклов, что на 33% больше, чем год назад. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Стоит отметить, что в августе в Москве и Московской области было реализовано более 30% от всего объёма продаж новых байков в России.

На первом месте Москва — 277 проданных мотоциклов, а на втором — Подмосковье, где владельцами мотоциклов в августе стали 174 человека. В эту тройку лидеров попал Санкт-Петербург, где за отчётный период было продано 77 единиц мототехники. Четвёртое место занимает Свердловская область (69 ед.).

Всего с января по август 2019 года в России было реализовано 11 058 новых мотобайков, что на 39,4% больше, чем за восемь месяцев 2018 года.

Напомним, в 2018 году в Пакистане было изготовлено в 40 раз больше мотоциклов, чем десять лет назад. Если в 2008 году с конвейеров заводов страны вышло 50 тыс. мотоциклов, то в 2018 году их производство доросло до 2 млн единиц.

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