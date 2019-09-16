Уфа, , 07:30 — REGNUM 140 семей в Башкирии перестали быть обманутыми дольщиками. Об этом 15 сентября сообщил врио главы Башкортостана Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, на достройку двух домов в Нефтекамске на сети было заложено в республиканской адресной инвестиционной программе порядка 25 млн рублей. Кроме этого, из внебюджетных источников для застройщика было привлечено 50 млн в кредит под 4%.

«Дольщики ждали этого дня на 5 лет дольше, чем им обещали изначально», — сообщил Радий Хабиров.

По его словам, в Башкирии еще остаются тысячи людей, которые вынуждены снимать жилье, либо из-за непорядочности и некомпетентности застройщика, либо из-за экономических неурядиц. А где-то задержка с сдаче домов происходит из-за некачественного взаимодействия бизнеса и чиновников.

«Механизмы возвращения им крыши над головой мне понятны, и это будет сделано в каждом случае настолько быстро, насколько это возможно», — подытожил свое сообщение врио главы республики.

Напомним, что Башкирия является рекордсменом в Приволжском федеральном округе по числу обманутых дольщиков. К категории проблемных отнесены 92 жилых дома, а к обманутым дольщикам — более 7 тыс. человек.

В августе текущего года врио главы Башкирии подписал указ о создании фонда по урегулированию обязательств застройщиков-банкротов перед обманутыми дольщиками.