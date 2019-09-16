Казань, , 07:26 — REGNUM Татарстанстат подвёл итоги первого полугодия 2019 года для гостиничного бизнеса республики, который включал в себя к концу периода 371 предприятие, включая малый бизнес. Общий доход от гостиничных услуг составил более 3,225 млрд рублей, что относительно января-июня 2018 года на 54,3 млн рублей меньше, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В первом полугодии 2018 года гостиничные услуги принесли компаниям 3279,4 млн рублей. За январь-июнь 2019 года 2928,2 млн рублей доходов пришлось на 332 частных гостиничных предприятия, что в расчёте на одну организацию составило 8819,9 тыс. рублей против 3043,8 млн рублей и 10 642,6 тыс. рублей за тот же период 2018 года, соответственно. Таким образом, в частном гостиничном бизнесе Татарии наблюдался спад уровня доходов, хотя в 2018 году предприятий было меньше — 286.

За первое полугодие 2019 года в Татарии услугами гостиничных компаний воспользовались 925,3 тыс. человек против 818,5 тыс. человек за тот же период 2018 года. Количество ночёвок в 2019 году было 1480,4 тысячи — рост на 6,4% (с 1391,4 тысячи). Из расчёта на одного человека средний срок проживания составлял 1,6 ночёвки.

Напомним, год назад российское правительство утвердило главные направления развития внутреннего и въездного туризма. В рамках данных планов до 2024 года доходы по первому пункту планируют увеличить почти вдвое.