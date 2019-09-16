Петропавловск-Камчатский, , 07:37 — REGNUM Единственный в мире атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» благополучно завершил свой первый пробный рейс по маршруту Камчатка — Санкт-Петербург через Северный морской путь. В понедельник, 16 сентября, судно пришвартовалось к пирсу Петролеспорта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Из порта Петропавловск-Камчатский «Севморпуть» вышел 29 августа.

Как сообщили в пресс-службе Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики, этот рейс стал завершением первого этапа реализации пилотного проекта, который прорабатывает дирекция Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» и ФГУП «Атомфлот» по осуществлению регулярных рейсов по Северному морскому пути в летне-осеннюю навигацию.

«Севморпуть» доставил с Камчатки 8 тыс. тонн грузов, в том числе мороженую рыбопродукцию.

Рейс по Северному морскому пути занял 18 суток. Первоначально основой грузопотока контейнерной линии в европейскую часть России станет рыбопродукция с Дальнего Востока. Для обратной загрузки планируется использовать российские товары и грузы, необходимые для реализации арктических проектов.

По итогам пилотных сезонных рейсов может быть рассмотрен вопрос о создании регулярной действующей каботажной контейнерной линии между Дальним Востоком и Северо-Западом РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, атомоход «Севморпуть» прибыл на Камчатку 26 августа.