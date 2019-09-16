Оренбург, , 07:16 — REGNUM В Оренбургской области такие крупные города, как Бузулук, Бугуруслан, Абдулино и Сорочинск, с 1 октября переходят, но новый расчет за отопление — только в период отопительного сезона, а не равными долями каждый месяц. Тема изменения оплаты за отопление активно обсуждается в Оренбурге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Решение об изменении системы оплаты принимается органом исполнительной власти региона на основании обращения муниципалитетов. Год назад в правительство региона обратилось четыре муниципальных образования.

В округах Оренбурга до 1 октября запланированы встречи с населением. Если за этот период муниципалитет сможет принять решение о переходе на новый расчет, то с 2020 года жители областного центра начнут осуществлять оплату услуг за теплоподачу только в отопительный период.

Минусом новой схемы расчета называют финансовую нагрузку на население в холодные месяцы, когда включено отопление в домах. Чиновники отмечают, что с нагрузкой вырастет и число оренбуржцев, претендующих на субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг среди социально незащищенных слоев населения.