Екатеринбург, , 07:10 — REGNUM Соглашения о выделении 1,7 млн рублей на укрепление материально-технической базы Красноуральской городской больницы подготовлены в правительстве Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Также областная медико-экономическая комиссия рассматривает заявку руководства красноуральской больницы на приобретение аппарата УЗИ для исследований сердца и сосудов, стоимостью около трёх миллионов рублей.

Отметим, что в 2019 году на ремонт помещений больницы было выделено 1,3 млн рублей.

Напомним, что в 2018 году на ремонт кровли здания скорой помощи и детской поликлиники в Красноуральске из региональной казны было выделено свыше двух миллионов рублей.

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