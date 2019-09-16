Нижний Новгород, , 06:51 — REGNUM Нижегородский арбитраж урегулировал разногласия между ПАО «ГАЗ» и министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области по договору аренды участка площадью 18 585 кв. м в части размера арендной платы. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Яблоком раздора» стала стоимость аренды на участок в Юго-западной промзоне, в районе улицы Монастырка Автозаводского района Нижнего Новгорода. По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость участка — 19 997 460 рублей, разрешённое использование — для размещения промышленных объектов, по документу — под производство автомобилей.

При заключении договора аренды у сторон возникли разногласия. ПАО заявило, что спорный договор заключается как переоформление права постоянного (бессрочного) пользования и «годовой размер арендной платы должен быть установлен в пределах 2% кадастровой стоимости», указав, что ведомство «незаконно возлагает на общество обязанность по оплате арендных платежей за фактическое пользование земельным участком, за период предшествующий заключению договора». Министерство в суде сослалось «на платность пользования земельным участком, установленную статьями 1 и 65 Земельного кодекса РФ, в связи с чем в договор включено условие о внесении арендной платы за фактическое землепользование с 27.12.2015 года».

В итоге суд часть пунктов из договора исключил, а пункт по размеру годовой арендной платы откорректировал, изложив в новой редакции:

«Годовой размер арендной платы, определённый согласно приложению №3 «Расчет арендной платы», может быть изменён только в связи с изменением кадастровой стоимости участка. В случае изменения величины арендной платы по основаниям, указанным в настоящем пункте, в адрес арендатора направляется соответствующее уведомление в порядке, установленном пунктом 3.1.4 договора».

«Графу 5 таблицы изложит в следующей реакции: «Арендная плата ежегодно» (2% от кадастровой стоимости) — 399 949 рублей 20 копеек, «Арендная плата ежемесячно» — 33 329 рублей 10 копеек», — отмечается в решении суда, которое ещё может быть обжаловано.

Напомним, в середине сентября 2019 года владелец автоконцерна, миллиардер Олег Дерипаска в интервью The Wall Street Journal заявил, что санкции США окажут негативное воздействие на группу и часть персонала может быть сокращена. На сегодня на предприятиях группы в разных регионах России работают около 65 тыс.человек.

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