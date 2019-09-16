Анадырь, , 07:22 — REGNUM Плавучую атомную электростанцию «Академик Ломоносов» готовят к запуску уже к концу 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Энергоблок «Академик Ломоносов» прибыл в Певек раньше срока

Общая энергетическая мощность атомной теплоэлектростанции — 70 МВт и ещё 50 Гкал/ч будет вырабатывать в качестве тепловой энергии.

«ПАТЭС станет основным источником электроэнергии для региона, и в перспективе заменит мощности действующих Билибинской АЭС и угольной Чаунской ТЭЦ. Запуск в эксплуатацию намечен на декабрь этого года», — сказал губернатор Чукотки Роман Копин.

Читайте также: ПАТЭС: дорогая игрушка или эффективная станция?

Как сообщало ИА REGNUM, проект реализуется совместно с «Росатомом» и правительством ЧАО. Авторы идеи утверждали, что другого варианта заменить закрывающиеся Чаунскую ТЭЦ и Билибинскую АЭС нет.