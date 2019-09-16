Москва, , 06:19 — REGNUM Лишённое лицензии ООО «Коммерческий банк «Жилкредит» после удовлетворения иска Центробанка РФ будет принудительно ликвидировано. Московский арбитраж обнародовал полное решение, из которого стало известно, почему банк не пойдёт по пути процедуры несостоятельности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ликвидировать банк будет госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». В обоснование иска поступило заключение о финансовом состоянии кредитной организации.

«Из представленных суду документов, в том числе отчётности ООО КБ «Жилкредит» по соответствующим формам, оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учёта, сведений по корсчетам, отчета по картотекам, отчета о прибылях и убытках и т.д., усматривается, что у ООО КБ «Жилкредит» на день отзыва лицензии отсутствовали признаки несостоятельности (банкротства)», — отмечается в определении суда.

Активы банка на 19 июля 2019 года — дату отзыва лицензии — составили 300,765 млн рублей, а обязательства перед кредиторами — 188,544 млн рублей. Временная администрация также признаков банкротства у банка не обнаружила, а арест на свыше 1,119 млрд рублей, что находятся на корреспондентском счету банка в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, не налагался. По закону, если у лишённого лицензии за нарушения закона банка нет признаков банкротства, то он подлежит ликвидации.

Решение может быть обжаловано, но пока данных о подаче апелляционной жалобы нет.

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Напомним, созданный в 1992 году в Москве банк «Жилкредит» лишился лицензии в июле 2019 года из-за потери ликвидности, нарушений банковского законодательства, а также снижения собственного капитала вследствие проигрыша судебного иска на крупную сумму. На момент отзыва лицензии банк был по размеру активов 420-м в банковской системе РФ. Единственный акционер ООО — Анна Рибицкая.