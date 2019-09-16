Магадан, Магаданская область, , 06:21 — REGNUM Экспорт товаров с Чукотки и Колымы за 8 месяцев увеличился на 54% по сравнению с 2018 годом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В состав Магаданской таможни входят 3 поста: морской порт Магадан, аэропорт Магадан специализированный и Анадырский таможенный пост. Начальник колымской таможни Игорь Кокорин на пресс-конференции подвёл итоги совместной работы.

«В федеральный бюджет таможня Магаданской области в 2019 году перечислила около 215 млн рублей. Развитие экспортного потенциала связывают с реализацией социально-экономического проекта «Чукотка», — сказал Кокорин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Билибинском районе Чукотского автономного округа ввели в эксплуатацию новый мост, который связал регион с дорогами Дальнего Востока, а также с круглогодичным морским портом в Магадане. Это позволит сократить транспортную доступность и сроки доставки грузов.