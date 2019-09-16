Анадырь, , 05:26 — REGNUM Депутаты окружной думы Чукотки приняли поправки в региональный закон, согласно которым будут назначаться выплаты на третьего и каждого следующего ребёнка, а не только на одного из них, как сейчас, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Для улучшения демографической ситуации, власти Чукотки предложили расширить перечень получателей денежной выплаты.

«Предлагается распространить норму по ежемесячной денежной выплате, предоставляя её на каждого из рождённых с 1 января 2019 года третьих и последующих детей», — пояснила замначальника окружного департамента социальной политики Татьяна Горностаева.

Депутаты приняли поправки сразу в трёх чтениях.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалинская область значительно увеличила рождаемость с связи с многочисленными мерами по поддержке семей с детьми.