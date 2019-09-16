Екатеринбург, , 05:45 — REGNUM В Екатеринбурге участники долевого строительства жилищного комплекса «Гринвуд» на улице Прониной вышли на митинг. Как сообщили организаторы мероприятия информационному изданию Е1, цель схода — заставить застройщиков исполнить свои обязательства.

Участники митинга сообщили, что дом должны были сдать летом 2018 года, но строительство продолжается до сих пор. Также протестующие написали заявление в полицию и требуют возбудить уголовное дело.

В свою очередь представитель застройщика заявил, что строительство дома завершится в конце ноября 2019 года. Задержка поясняется тем, что у компании были финансовые проблемы, и в течение года имущество застройщика находилось под арестом.

Отметим, что, по данным СМИ, на мероприятие представители компании не пришли, но на митинге был заместитель министра строительства Свердловской области Максим Махнутин, пообещавший собравшимся разобраться в сложившейся ситуации.