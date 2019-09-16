Чита, , 05:22 — REGNUM Жители Забайкальского края стали в массовом порядке обращаться в ГИБДД за получением автомобильных номеров, это обстоятельство уже привело к их дефициту, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как следует из официального сообщения регионального ГУ МВД РФ, в августе 2019 года был зафиксирован двукратный рост обращений водителей, осуществлено около 1,4 тыс. регистрационных действий, но сейчас процедура регистрации транспортных средств осуществляется в штатном порядке. Партия автомобильных государственных регистрационных знаков должна прибыть в Забайкалье в В ближайшее время, пообещали в ГИБДД.

Напомним, согласно данным Росстата, за 2018 год число собственных легковых автомобилей в Забайкальском крае составляло 275,9 на 1000 человек населения. По этому показателю регион занимает в РФ 61 место, тогда как его ближайший сосед — Приморский край — третье.