Казань, , 05:19 — REGNUM Глава минсельхозпрода Татарии Марат Ахметов в рамках еженедельного совещания выходного дня перечислил отстающие районы — те, где наблюдалась по итогам уборочной страды самая низкая урожайность. Ахметов также уточнил, что по итогам этого года нужно сделать анализ и разработать за зиму «адаптированную технологию с учётом упущений», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Помогать в разработке технологии сельхозтоваропроизводителям будет министерство.

«Хотя в целом погодные условия по республике сильно не отличались, но разница в урожайности доходит до двух раз», — заметил министр.

Средняя урожайности по республике, где уже обмолочено 99% площадей (1,4 млн га), — 29,9 г/ц, что на 3,9 центнера с гектара выше, чем годом ранее. В Татарии осталось убрать 15 тыс. га, если не учитывать площади кукурузы. В целом по региону намолочено 4,2 млн тонн зерновых.

Выше всех урожайность была в Заинском районе — 40,1 ц/га и Тукаевском — 40 ц/га. В двух районах — Мамадышском и Актанышском — урожайность более 39 ц/га. Ещё в шести районах она превышает 35 ц/га.

При этом в 25 районах урожайность не дотягивает до средней по республике. Ниже всех показатели у Агрызского района — 14,7 ц/га и Зеленодольского — 16,3 ц/га.

Марат Ахметов добавил, что с 2020 года Минсельхоз РФ вводит стимулирующую форму поддержки. Региону выделят 1,6 млрд рублей, но их смогут получить лишь те агрокомпании, что демонстрируют реальную урожайность выше среднереспубликанской.

Напомним, погодные условия в Татарии в текущем году привели к гибели существенной доли озимых, причинив ущерб на 1,5 млрд рублей, а также создали сложности в уборочной кампании. Перестой хлебов на корню привёл к гибели части ячменя.

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