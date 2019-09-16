Казань, , 04:47 — REGNUM Арбитраж Татарии удовлетворил иск управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по республике к ПАО «Зеленодольский фанерный завод». Ответчик должен будет выплатить свыше 7 млн рублей за «вред, причинённый водному объекту — Куйбышевское водохранилище (р. Волга)». Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан в конце мая 2019 года. Ведомство требовало взыскать 12 336 837,08 рубля. Исходя из материалов суда, в основу спора легли события 2016 года. Подробности претензий пока неизвестны, полное решение судом ещё не изготовлено. В качестве доказательств фигурируют результаты отбора проб воды. В итоге суд снизил сумма требований, но в остальной части претензии удовлетворил.

«Взыскать с Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод», г. Зеленодольск в пользу Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Татарстан, г. Казань вред, причиненный водному объекту — Куйбышевское водохранилище (р.Волга) в размере 233 663 руб. 20 копеек», — отмечается в результативной части решения.

Напомним также, весной 2019 года ситуация на Волге долгое время не сходила с медиаповестки. Снижение уровня воды привело к отмене десятков рейсов теплоходов, а также гибели биоресурсов. В мае 2019 года заместитель главы Росрыболовства прямо заявил, что на Волге нерест текущего года будет катастрофическим.

Ситуация в Куйбышевском водохранилище затрагивает интересы не только Татарии, но и Ульяновской, Самарской областей, Марий Эл и Чувашии.

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