Ишимбай, Башкирия, , 04:05 — REGNUM Арбитражный суд Башкирии отклонил требование о банкротстве МУП «Асфальтобетонный завод» Ишимбайского района. До этого такая же судьба постигла претензии другого кредитора. Определение может быть обжаловано в течение десяти дней в порядке апелляционного производства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Во введении процедуры наблюдения в отношении муниципального унитарного предприятия «Асфальтобетонный завод» муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан (ИНН 0261017175, ОГРН 1 080 261 000 885) — отказать», — отмечалось в определении суда, которым также было прекращено производство по заявлению кредитора — ООО «Маяк».

Читайте также: От ареста директора до банкротства: дело муниципального завода Башкирии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первоначальным истцом в банкротном деле выступила налоговая служба, обратившаяся с соответствующим иском в январе 2019 года, но уже в апреле ей было отказано. К тому моменту аналогичные претензии к предприятию созданному районным властями в 2008 году появились у уфимского ООО «Маяк».

Напомним, в середине августа 2019 года по требованию регионального Роспотребнадзора в Уфе на 90 суток была приостановлена деятельность другого аналогичного завода. Здание завода опечатали до момента пока руководство предприятия не нормализует санитарную ситуацию. Жители жаловались, что дышать в микрорайоне трудно из-за деятельности этой компании, не соблюдающей санитарно-защитную зону.