Вашингтон, , 02:26 — REGNUM Цены на нефть на мировых рынках перекрыли четырехмесячный максимум, продемонстрировав рост более чем на 15% на открытии торгов в воскресенье, 15 сентября, передает Reuters.

Атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии, крупнейшего поставщика нефти на мировые рынки, уже вызвала ожидаемый рост цен. Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли более чем на 19%, достигнув максимума в $71,95 за баррель. Фьючерсы на нефть в США продавались за $63,34, что на 15% больше предыдущей отметки. Оба показателя достигли своих максимальных значений с мая текущего года.

Сообщение президента США Дональда Трампа о намерении вывести на рынки нефть из стратегических запасов США несколько скорректировало рост, и к концу дня он составил 12%.

Напомним, один из крупнейших мировых поставщиков нефти Saudi Aramco заявил о сокращении нефтедобычи на 5,7 млн баррелей в день. По мнению экспертов, возвращение к прежним показателям поставок может занять не дни, а недели.

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