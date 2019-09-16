Тюмень, 16 сентября 2019, 00:06 — REGNUM Тюменский агропром планирует поставлять свою продукцию в Саудовскую Аравию. Новые возможности открылись для птицеводства региона после визита в эту страну российской делегации во главе с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
В Саудовской Аравии один из самых больших в мире показателей потребления мяса птицы на душу населения, отметила директор птицефабрики «ПРОДО Тюменский бройлер» Оксана Величко.
Помимо курятины тюменские птицефабрики предлагают странам на Ближнем Востоке органические удобрения.