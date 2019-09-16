Тюмень, , 00:06 — REGNUM Тюменский агропром планирует поставлять свою продукцию в Саудовскую Аравию. Новые возможности открылись для птицеводства региона после визита в эту страну российской делегации во главе с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

В Саудовской Аравии один из самых больших в мире показателей потребления мяса птицы на душу населения, отметила директор птицефабрики «ПРОДО Тюменский бройлер» Оксана Величко.

Помимо курятины тюменские птицефабрики предлагают странам на Ближнем Востоке органические удобрения.

«В странах Персидского залива проблемы с почвой, там песок, поэтому сухие органические удобрения на основе птичьего помёта могли бы стать хорошей позицией для экспорта», — считает Оксана Величко.