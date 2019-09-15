Москва, , 20:56 — REGNUM России и Украины для бесперебойного транзита газа в Европейский союз в следующем году не нужен новый газовый контракт в случае выполнения Киевом обязательств по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство. Об этом 15 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник издания напомнил, что украинские власти приняли на себя обязательства имплементировать в своем законодательстве к 1 января 2020 года европейские энергетические нормы.

«Таким образом, даже отсутствие контракта не приведет к прекращению транзита газа в ЕС», — сказал источник.

Напомним, 31 декабря 2019 года завершается действие транзитного газового договора между Украиной и Россией. В Киеве в первые дни следующего года ожидают масштабный энергетический кризис.

Новый раунд переговоров между Россией, Украиной и Евросоюзом относительно транзита российского газа после 1 января 2020 года состоится 19 сентября. Однако украинские эксперты полагают, что Еврокомиссия не будет выступать на стороне Киева и скорее склонна «добиваться капитуляции Украины».

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