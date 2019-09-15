Москва, , 19:25 — REGNUM Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что встречается с президентом России Владимиром Путиным два-три раза в год. Об этом он рассказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

С председателем совета директоров банковской группы «Альфа-банк» Петром Авеном Kremlin.ru

По слова Авена, темы встреч с главой государства касаются макроэкономики, а именно банковской сферы.

«В общем, мы за нее не выходим. Ну, это бывает, раньше было больше, сейчас это бывает там, пару, 2−3 раза в год», — сказал он.

Напомним, ранее Авен рассказал, что бывший российский олигарх Борис Березовский, проживавший в Великобритании, вероятно, покончил жизнь самоубийством.

«В его убийство (Бориса Березовского) и что-то еще я тоже не верю, — сказал Авен. — Мне кажется, он просто покончил с собой».

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