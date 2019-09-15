Лондон, , 17:39 — REGNUM Цена на нефть может подскочить на $5−10 за баррель при открытии торгов 16 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров и аналитиков.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По их данным, если Эр Рияд не сможет быстро возобновить поставки нефти, цены в долгосрочной перспективе могут подняться до $100 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября на одном из крупнейших в мире НПЗ, расположенном в Саудовской Аравии, прогремели взрывы. Аналогичные взрывы прогремели ещё на одном НПЗ в королевстве. Позднее власти Саудовской Аравии заявили, что взрывы произошли в результате атаки беспилотников.

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