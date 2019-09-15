Вашингтон, , 17:30 — REGNUM Министерство энергетики Соединенных Штатов готово задействовать свои нефтяные резервы в случае необходимости после атак на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии, заявила в интервью Fox News старший советник президента США Келлиэнн Конуэй.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы готовы в случае необходимости прибегнуть к стратегическим резервам, запасам нефти, чтобы стабилизировать ситуацию с глобальными поставками нефти», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз ибн Сальман заявил, что после атак беспилотников на нефтяные объекты королевства, осуществленные 14 сентября йеменскими хуситами, добыча нефти в королевстве сократилась почти на 50%.

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