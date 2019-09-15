Самара, , 13:58 — REGNUM В Самаре продолжает свою работу международная IT-конференция 404 fest. Одна из ключевых тем форума в этом году — интеллектуальные транспортные системы, сообщили ИА REGNUM в правительстве Самарской области.

На конференцию в этом году приехало рекордное число гостей — более 1,5 тыс. человек. В числе спикеров — около 60 российских и зарубежных экспертов: дизайн-директор Mail.ru Юрия Ветрова; блогер и общественный эксперт по вопросам урбанистики Илья Варламов, PR-директор Яндекс. Такси Владимир Исаев, техлид Microsoft Norway Максим Сальников, популярный техноблогер Валентин Петухов.

В рамках конференции самарскому губернатору Дмитрию Азарову показали разработку университета «Иннополис» (Татария) — беспилотный автомобиль, а также дорожную лабораторию с программно-аппаратным комплексом «ITSGIS. WayMark» — научно-производственный центр «Интеллектуальные транспортные системы» (Самара).

Беспилотник выполнен на базе бензинового автомобиля Hyundai, софт которого дополнен системой обработки поступающей с сенсоров и агрегатов информации, которая передает сигналя для безопасного движения. Задача водителя — лишь задать бортовой системе точку назначения: автомобиль сам выберет оптимальный маршрут. Руководитель лаборатории автономных транспортных систем университета Салимжан Гафуров подчеркнул, что в рамках тестовых испытаний беспилотник проехал более 12 тыс. км, но усовершенствование модели проходит в ежедневном режиме. В то же время руководитель проекта признал, что о повсеместном использовании беспилотника говорить рано, все зависит от развития «умной» дорожной инфраструктуры, а также требует специальной правовой базы.

Разработка самарского НПЦ может в автоматическом режиме проводить диагностику дорожного покрытия, фиксировать трафик, дорожную обстановку, ровность дорог, вести учет объектов транспортной инфраструктуры, сказал руководитель проекта Сергей Михеев. Все эти данные анализируются и наносятся на интерактивную карту города. Самарская разработка была успешно протестирована на территории Ханты-Мансийского АО.

ИА REGNUM напоминает, фестиваль был возрожден после четырехлетнего перерыва по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

В рамках развития «умной» дорожной инфраструктуры Самарская область вошла в число пяти пилотных регионов, которые участвуют в тестовых испытаниях беспилотных технологий. Соответствующее соглашение было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) между правительством региона и рабочей группой «Автонет».