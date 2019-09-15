Пекин, , 12:32 — REGNUM Год желтой земляной свинью — 2019 год в Китайской Народной Республики ознаменовался кризисом в свиноводстве и взрывным ростом цен на свинину.

Свинину в Китае можно считать стратегическим продуктом, так как она является главным источником диетического белка для граждан Поднебесной.

Однако целый ряд факторов привел к сокращению производства свинины и к росту цен на нее.

Самой главной причино стала вспышка африканкой чумы свиней (АЧС), которая затронула все провинции Китая. До 200 млн свиней — почти половина от общего поговолья этих животных в Китае, либо умерли от чумы, либо были отбракованы.

Другой существенный фактор — торговая война между Китаем и США. Китай ввел дополнительную 10% пошлину на импорт сельскохозяйственной продукции из США. Теперь американская свинина облагается пошлиной аж в 72%. Также КНР отменила закупку 14,7 тыс. тонн американской свинины.

С другой стороны китайские свиноводческие фермы страдают от роста цен на американские соевые бобы — основной корм для китайских свиней. Вашингтон поднял пошлины на вывоз соевых бобов в Китай.

Негативную роль также сыграла китайская общенациональная кампания по повышению эффективности и защите окружающей сред путем ограничения разведения свиней на крупных фермах в 2016 году. В итоге этой кампании закрылись 150 тыс. мелких ферм, что привело к сокращению производства задолго до вспышки АЧС.

В итоге за один только август 2019 года свинина в Китае подорожала аж на 46,7% в годовом исчислении. Поскольку свинина является самым значимым потребительским товаром в корзине индекса потребительских цен (ИПЦ), то рост цен на нее в августе подтолкнул ИПЦ сразу на 2,8%. Такого роста ИПЦ в Китае не было более 20 месяцев.