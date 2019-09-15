Нур-Султан, , 10:46 — REGNUM Счетный комитет Казахстана предложил правительству республики сократить субсидирование авиаперевозок почти в два раза. Об этом на представлении бюджета Казахстана на 2020−2022 годы в мажилисе заявила председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджетаНаталья Годунова.

Она рассказала, что впервые Счетный комитет проанализировал субсидирование авиационных и железнодорожных перевозок.

Выяснилось, что система субсидирования авиаперевозок, особенно регулярных, крайне негибкая. Это приводит к расходам бюджета в случае низкой и нулевой загруженности воздушного судна.

К примеру, в 2018 году осуществлено 103 рейса с загруженностью менее 10 человек. При том два самолета вообще летали пустыми. Кроме того субсидируюся рейся, которые летают по самм популярным туристическим маршрутам. Субсидии начинаются с мая месяца, что логично, так как именно тогда оживает туристический поток, но почему-то продолжаются по декабрь.

«Вы можете посмотреть загрузку воздушных судов в сентябре, ноябре, декабре. Что мы субсидируем?» — отметила Годунова.

В итоге она предлагает в бюджете сократить статью расходов на субсидирование авиаперевозок с 19 млрд тенге до 11 млрд тенге.