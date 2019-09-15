Киев, , 09:14 — REGNUM Приватизация «Укрзализныци» — государственной железнодорожной компании Украины — может иметь катастрофические последствия для всей системы транспорта в стране. Об этом заявил в эфире YouTube-канала «CapitalTV бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава.

Напомним, что команда нового президента Украины Владимира Зеленского анонсировала приватизацию «Укрзализныци».

Кава заявил, что в случае приватизации, украинские железные дороги ждут самые плачевные последствия. Он напомнил, что подобное уже происходило в Латинской Америке. Там после приватизации железных дорог были прекращены пассажирские перевозки, и до двух третьей железнодорожного плотна было демонтировано.

Экс-чиновник подчеркнул, что тот кто говорит на Украине о приватизации «Укрзализныци» не понимает, как работает железнодорожный транспорт и не учитывает опыт европейских стран.

Он пояснил, в странах Европы железные дороги находятся в собственности государства. Кроме того, среди собственников подвижного состава также доминируют государственные компании.

Кава уверен, что в случае принятия решения о приватизации «Укрзализныци» Украина станет первой европейской страной, которая полностью уничтожит систему железнодорожного транспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские железные дороги находятся в крайне плачевном состоянии. Серьезная модернизация не проводилась с момента распада Советского Союза, то есть уже почти 30 лет. Треть железнодорожных путей Украины требуют полной реконструкции, оставшиеся две трети изношены более чем на 50%. необходим капитальный ремонт всех железнодорожных мостов.

Средний возраст грузовых тепловозов превысил 31 год. Самому «молодому» из них — восемь лет. При этом средний возраст электровозов составляет 40 лет.