Чита, , 08:54 — REGNUM Средства президентского гранта, потраченные на реализацию проекта «Стадион моей мечты», реализуемого забайкальской спортивной общественной организацией по развитию греко-римской борьбы, позволили организовать новые спортивную площадку для 12 тысяч детей и подростков Железнодорожного района Читы. Подробности об этом событии сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Открытие новой спортивной площадки в Чите Правительство Забайкальского края

Соревнования на новой спортивной площадке в Чите Правительство Забайкальского края

Спортивная площадка стоимостью 825 тысяч рублей открылась на территории детско-юношеской спортивной школы №2. Теперь там будут проводить культурно-массовые мероприятия и заниматься популярными молодежными видами спорта: воркаутом, тяжелой и легкой атлетикой. С дальнейшем планируется благоустроить площадки для регби и мини-футбола.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние три года на средства президентских грантов в Забайкалье уже реализовано много проектов по работе с детьми, инвалидами, а также — благоустройству территорий и развитию спорта. Это позвонило создать в регионе более ста рабочих мест. В перечень победителей 2019 года вошли и некоммерческие организации Забайкальского края, которые реализуют 12 инициатив на общую сумму более 17,8 миллиона рублей.