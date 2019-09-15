Тюмень, , 06:41 — REGNUM Тюменская область готова стать участником федеральной программы «Самозанятость». Об этом заявил руководитель регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов на VII Слёте успешных предпринимателей, который проходит 13−15 сентября в Тюмени.

Заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ Оксана Тетерина в сво очередь заявила, что «в любом случае Тюмень уже в 2020 году войдет в режим самозанятости».

И напомнила, что в 2019 году самозанятость была был введена в Москве, Московской области, Татарии и в Калужской области.

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