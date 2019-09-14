Великий Новгород, 14 сентября 2019, 18:32 — REGNUM «Необоснованными слухами» назвали в правительстве Новгородской области информацию о возможном появлении в регионе полигона для твёрдых коммунальных отходов (ТКО) из Санкт-Петербурга. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, публикации, появившиеся в петербургских СМИ, опроверг заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, петербургское издание «Фонтанка» со ссылкой на свои источники сообщило о том, что в Новгородской области может быть создан «технопарк», куда будут вывозить из Санкт-Петербурга бытовой мусор и отходы промышленных предприятий низкого уровня опасности.
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