Вашингтон, , 16:13 — REGNUM Глава компании The Walt Disney Роберт «Боб» Айгер покинул совет директоров американской технологической компании Apple. Об этом сообщают американские СМИ.

Глава Disney был членом совета директоров Apple восемь лет. Он считался одним из самых надежных бизнес-партнеров яблочников.

Все дело в том, что Apple в последнее время сосредотачивается на различных онлайн-сервисах, чтобы компенсировать снижение доходов от стагнации рынка смартфонов.

10 сентября Apple официально объявило дату запуска своего нового сервиса — онлайн-кинотеатра Apple TV+, а также тарифы. Именно тогда Айгер и объявил о выходе из совета директоров компании.

Связано это с тем, что Disney также запускает собственный онлайн-кинотеатр и теперь компании становятся прямыми конкурентами.