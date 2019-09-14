Москва, , 13:54 — REGNUM В Пенсионном фонде России рассказали, при каких условиях пенсия граждан может быть уменьшена. Об этом сегодня, 14 сентября, пишет «Российская газета».

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

В ПФР заявили, что главным фактором при уменьшении пенсии может стать переезд в другой город. Это связано с изменением регионального коэффициента, который учитывается при расчете суммы пенсии.

Также размер пенсии может быть уменьшен из-за неоплаченной квартплаты или штрафа. Дело в том, что задолженность будет списываться из пенсии до полного её погашения.

Кроме того, ПФР может взыскать ранее излишне выплаченную сумму из пенсии. Переплата может возникнуть в том случае, если пенсионер вовремя не сообщил об обстоятельствах, влияющих на получение выплат. Удержания при этом не могут превышать 20% от установленной пенсии.

Также в ПФР напомнили, что как только получателю пришла пенсия меньше, чем это было ранее, следует незамедлительно обратиться за разъяснением в клиентскую службу фонда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, средний размер пенсий в России в 2020 году составит около 15 тыс. рублей. Средний размер страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров составит почти 16,5 тыс. рублей. Данные суммы недостаточны для проживания в российских условиях.