Ульяновск, , 08:51 — REGNUM В Ульяновской области пройдёт VIII Международный молодёжный инновационный форум, в котором примут участие представителей более 30 стран. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Инновационный форум состоится 18−19 сентября на базе технического университета. В нём примут участие молодые инноваторы, бизнесмены, специалисты научно-технической сферы более чем из 30 стран.

«Цель форума — показать молодёжи возможности для реализации научно-технического потенциала», — говорят организаторы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в 2020 году планируют ввести инвестиционный налоговый вычет для ряда компаний. В основном вычет будет предоставляться предпринимателям, которые занимаются производством и переработкой продукции. Это право могут получить предприятия, заключившие соглашение о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности, либо чьи проекты получили статус особо значимого инвестиционного проекта региона. Ещё одна категория — малый и средний бизнес.