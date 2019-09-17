Ульяновск, , 08:16 — REGNUM В Ульяновской области в 2020 году планируют ввести инвестиционный налоговый вычет для ряда компаний. В основном вычет будет предоставляться предпринимателям, которые занимаются производством и переработкой продукции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Проект предполагает введение инвестиционного налогового вычета до 90% затрат на капитальные вложения. Данный правом смогут воспользоваться ряд категорий производителей.

Налоговая ставка может быть обнулена для предприятий, заключившие соглашение о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности в рамках программы Министерства промышленности и торговли России. Для компаний, чьи проекты получили статус особо значимого инвестиционного проекта региона, ставку предлагается снизить до 7%. Третья категория — субъекты малого и среднего предпринимательства (по 13 видам экономической деятельности), для которых налог на прибыль организаций может быть уменьшен до 10%.

По словам министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Николая Зонтова, в основном вычет будет предоставляться предпринимателям, которые занимаются производством и переработкой продукции.

Ожидается, что решение вступит в силу поэтапно — с 1 января 2020 года и с 1 января 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поручил руководителям регионов проработать вопрос о возможности предоставления предпринимательскому сообществу инвестиционных налоговых вычетов, что позволило бы быстрее обновлять основные фонды предприятий. Поручение дано по итогам форума «Деловой России», который состоялся в феврале 2019 года. Тогда глава государства отмечал, что только в десяти регионах приняты соответствующие законодательные решения.