Ульяновск, , 07:10 — REGNUM В Ульяновской области около 4 тыс. подростков работали в летний период. Они заняты не только на временных работах, но и оказывают социальную помощь, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

С начала года органами службы занятости на временные вакансии были устроены 4704 несовершеннолетних, летом занятостью были обеспечены 3926 школьников. В агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов отмечают, что первоочередным правом трудоустройства пользуются подростки из многодетных семей, семей безработных граждан, инвалиды, сироты и воспитанники детских домов.

Отмечается, что подростки, как правило, заняты на временных работах в сельском хозяйстве, работают мойщиками автотранспорта и курьерами, занимаются сортировкой готовой продукции, благоустройством и ремонтом школ. Кроме того, несовершеннолетние участвуют в мероприятиях по оказанию социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и семьям погибших воинов, благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников и обелисков воинской славы.

Напомним, ранее в регионе подвели итоги летней оздоровительной кампании. На каникулах в лагерях отдохнули более 55 тыс. школьников. На проведение летней кампании из областного бюджета направлено 367,4 млн рублей.

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