Ульяновск, 17 сентября 2019, 06:24 — REGNUM В Ульяновской области оштрафован ещё один чиновник за нарушение при проведении торгов. Об этом сообщает региональное УФАС.
13 сентября антимонопольщики вынесли постановление об административном наказании в отношении должностного лица комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Новоспасского района.
Служащий привлечён к ответственности в виде 20 тыс. рублей штрафа.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября УФАС оштрафовало на 40 тыс. рублей должностное лицо администрации Тимирязевского сельского поселения за неправомерный «отказ в допуске к участию в аукционе нескольким физическим лицам». 2 сентября на эту же сумму оштрафовано физлицо, являвшееся на момент совершения правонарушения должностным лицом комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Чердаклинского района. В УФАС тогда поясняли, что причиной стало указание недостоверной информации в извещении о торгах.
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