Архангельск, , 11:50 — REGNUM Для реального развития туризма в российской Арктике необходимо создать зону таможенного контроля на Земле Фанца-Иосифа. Об этом на стратегической сессии, посвящённой разработке стратегии развития российской Арктики до 2035 года заявил директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Важным шагом, который реально будет способствовать развитию туризма в национальном парке, в российской Арктике в целом, будет создание зоны таможенного контроля на острове Земля Александры, это самый ближайший к Шпицбергену остров архипелага Земля Франца-Иосифа, — заявилКирилов, — Мы очень давно говорим о необходимости сделать там контрольно-пропускной пункт, который позволит оформлять временные разрешения на пересечение границы с РФ иностранцам, путешествующим тысячами на десятках, если не сотнях круизных судов в районе Шпицберген. Большинство их них с радостью устремились бы к нам, но их сегодня останавливает логистика: чтобы пройти КПП судно идет до Мурманска, тратит три дня просто идя по воде, а потом возвращается уже на Землю Франца-Иосифа. Три дня бесцельно убитого времени и три дня миллионных убытков для туроператоров, который оплачивают эксплуатацию лайнера. Выбирая между Землей Франца-Иосифа и, скажем, Исландией, операторы выбирают последнюю только из-за простоты логистики и меньших бюрократических препонов. Если же КПП будет создан на острове Земля Александры, то, мы уверены, турпоток вырастет в разы, ведь количество дней, потерянных на переход просто по воде, сократится до минимума».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в сезоне 2019 года «Русскую Арктику» посетили пять туристических лайнеров. Нацпарк смогли увидеть более тысячи туристов из Китая, Японии, США, России и других стран.