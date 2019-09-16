Чебоксары, , 06:06 — REGNUM В Чувашии по итогам восьми месяцев доходы консолидированного бюджета выросли на 12,7%, при этом расходы сократились на 12,6%. Бюджет исполнен с профицитом в размере 5 880 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на оперативные данные минфина республики.

В консолидированный бюджет республики в январе-августе поступило 40 468,4 млн рублей, что на 12,7% больше аналогичного прошлогоднего периода. В том числе собственные доходы за данный период выросли на 1,9% и достигли 24 715,8 млн рублей.

В структуре поступлений налоговые доходы составили 22 765,5 млн рублей. Из них налог на доходы физических лиц — 8269,7 млн рублей, налог на прибыль организаций — 5955,9 млн рублей, акцизы по подакцизным товарам — 3007,3 млн рублей, налог на совокупный доход — 2484,4 млн рублей, налог на имущество — 2826,2 млн рублей.

На долю крупных, экономически или социально значимых организаций в Чувашии пришлось 29% от общей суммы налоговых доходов (или 6611,3 млн рублей).

В январе-августе консолидированный бюджет исполнен по расходам в сумме 34 587,9 млн рублей, что на 12,6% (или на 49 992,9 млн рублей) меньше по сравнению с январём-августом 2018 года.

Бюджет исполнен с профицитом в размере 5 880,1 млн рублей.