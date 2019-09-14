Мале, , 10:45 — REGNUM Министерство национального планирования и инфраструктуры Мальдивской республики объявило, что правительство страны выделило на осуществление различных проектов по всей стране 170 миллиардов долларов.

Глава департамента по выполнению программ министерства Анвар Али отметил, что часть средств пойдет на осуществление проектов под эгидой таких правительственных ведомств, как министерство обороны, образования, спорта и окружающей среды. Также сообщается, что многие из осуществляемых инфраструктурных проектов будет направлены на защиту окружающей среды и модернизацию прибрежных районов.

По информации мальдивского новостного агентства The Edition, значительная часть суммы была выделена на развитие городов и жилищное строительство.

Анвар Али также опроверг критику в отношении того, что нынешняя администрация не выполняет обещанные президентом проекты развития должным образом. Он отметил, что в 2020 году правительство страны планирует реализовать еще больше проектов развития, которые войдут в государственный бюджет.