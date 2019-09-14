Симферополь, , 10:45 — REGNUM Жалобы на действия управления крымского Росприроднадзора направили министру природных ресурсов и экологии России Дмитрию Кобылкину Черноморское объединение предприятий марикультуры, Южная ассоциация рыбоводов и Крымская ассоциация аквакультуры.

Из их писем, приводимых РБК, следует, что в августе и сентябре текущего года все аквакультурные предприятия Крыма получили уведомления о том, что против них заведены административные дела. Причиной данного обстоятельства стало то, что предприятиями не было получено положительных заключений для того чтобы размещать устричные и мидийные фермы во внутренних морских водах и Азово-Черноморском бассейне.

Также в своем письме крымские объединения аквакультурных предприятий высказали просьбу о приостановке «репрессивных действий» по отношению к марикультурным производствам. При этом они уточняют, что не высказываются против прохождения данной законной государственной экспертизы, однако просят внести изменения в действующее законодательство об усовершенствовании её процедуры.

Кроме этого, профильные объединения попросили создать специальную рабочую группу при Минприроды РФ для того, чтобы разработать конкретные предложения.