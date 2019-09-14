Нью-Дели, , 10:26 — REGNUM Представители правительства Индии заявили, что в рамках миссии по развитию умных городов к 2020 году планируется аккумулировать широкий спектр данных в сфере здравоохранения, образования, финансов и социального развития с целью получения к 2024 году прибыли от городских проектов. Согласно проекту Министерства жилищного строительства, планируется расширить открытую межгородскую платформу по обмену информацией до 500 населенных пунктов.

«В конечном счете, это приведет к созданию некого рынка данных. Рекламодатели, например, смогут использовать их для размещения своих объявлений в оживленных местах в определенное время суток. Сейчас мы работаем над проектами в этой сфере», — заявил директор по развитию умных городов Мохуа Кунал Кумар. «Нравится нам это или нет, компании уже научились получать и уже используют информацию о нас. Умные города будут использовать полученную таким образом прибыль для финансирования инфраструктурных проектов», — добавил он.

По информации индийского новостного агентства Джагран, представители правительства также утверждают, что любой проект, связанный с получением информации о гражданах будет осуществляться в соответствии с законами о конфиденциальности данных.

Помимо рекламы, это также поможет городской администрации лучшим образом планировать и организовывать публичные мероприятия.